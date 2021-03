Calciomercato – Zero dubbi dello Sporting sul riscatto di Joao Mario. È c’è una promessa all’Inter (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo Sporting verso il riscatto di Joao Mario Buone notizie per l’Inter. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, lo Sporting sarebbe sempre più convinto id riscattare Joao Mario al termine della stagione. Da trovare l’intesa sul prezzo (prima ipotesi a 7 milioni di euro) con i lusitani che giocano al ribasso. “Cifra che non consentirebbe ai nerazzurri di mettere a segno una plusvalenza, considerando che a giugno il giocatore che ha un contratto fino al giugno 2022 (e pagato proprio allo Sporting 43.7 milioni nell’estate del 2016) peserebbe a bilancio proprio quei 7 milioni che i portoghesi avrebbero promesso all’Inter. L’intenzione dello Sporting è però quella di assicurarsi il giocatore e ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Loverso ildiBuone notizie per l’Inter. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, losarebbe sempre più convinto id riscattareal termine della stagione. Da trovare l’intesa sul prezzo (prima ipotesi a 7 milioni di euro) con i lusitani che giocano al ribasso. “Cifra che non consentirebbe ai nerazzurri di mettere a segno una plusvalenza, considerando che a giugno il giocatore che ha un contratto fino al giugno 2022 (e pagato proprio allo43.7 milioni nell’estate del 2016) peserebbe a bilancio proprio quei 7 milioni che i portoghesi avrebbero promesso. L’intenzioneè però quella di assicurarsi il giocatore e ...

