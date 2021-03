Blocco dei licenziamenti e cassa integrazione: verso la proroga a giugno (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - "Nessuno verrà lasciato solo ma accompagnato nella perdita di un lavoro ad uno nuovo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando questa mattina in un'intervista a Rai Radio1 parlando ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - "Nessuno verrà lasciato solo ma accompagnato nella perdita di un lavoro ad uno nuovo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando questa mattina in un'intervista a Rai Radio1 parlando ...

Advertising

Radio1Rai : ??Non è vero che tuteliamo solo i dipendenti del pubblico. Da mesi siamo impegnati a garantire protezione sociale pe… - Antonio_Tajani : Grazie all'Ue abbiamo avviato una campagna di vaccinazione coordinata, ma ora serve un cambio di passo nella gestio… - riotta : La Francia si schiera con #Italia #Draghi sul blocco dei vaccini da esportare. L'Australia ricorre a Bruxelles ma s… - cascoi34 : RT @AzzurraBarbuto: Chiariamo una cosetta: prorogare il blocco dei licenziamenti non è un successo, il vero successo sarebbe fare in modo c… - leopoldopapi : RT @CarloStagnaro: Leggo che @AndreaOrlandosp starebbe valutando una proroga del blocco dei #licenziamenti per le #pmi fino al 31 dicembre.… -