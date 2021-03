VIDEO Jannik Sinner-Hugo Gaston 2-0: highlights e sintesi. L’azzurro domina e vola ai quarti a Marsiglia (Di giovedì 11 marzo 2021) Jannik Sinner ha sconfitto il francese Hugo Gaston al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia. Il tennista italiano si è imposto con un nitido 6-4, 6-1 nei confronti del padrone di casa e ha così staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo sul cemento transalpino. L’azzurro, reduce da un piccolo problema fisico, prosegue la sua avventura grazie alla netta affermazione ottenuta contro il numero 166 del ranking ATP. Il numero 34 al mondo, testa di serie numero 5 del tabellone, se la dovrà ora vedere contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bielorusso Egor Gerasimov (il numero 3 al mondo è chiaramente favorito). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della vittoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)ha sconfitto il franceseal secondo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano si è imposto con un nitido 6-4, 6-1 nei confronti del padrone di casa e ha così staccato il biglietto per idi finale del torneo sul cemento transalpino., reduce da un piccolo problema fisico, prosegue la sua avventura grazie alla netta affermazione ottenuta contro il numero 166 del ranking ATP. Il numero 34 al mondo, testa di serie numero 5 del tabellone, se la dovrà ora vedere contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bielorusso Egor Gerasimov (il numero 3 al mondo è chiaramente favorito). Di seguito ilcon glie ladella vittoria ...

