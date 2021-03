Ultim’ora – Napoli, Lozano ancora in dubbio per il Milan (Di giovedì 11 marzo 2021) Hirving Lozano ha svolto una prima parte d’allenamento in gruppo, ma poi si è limitato al solito lavoro individuale Hirving Lozano, oggi come ieri, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 marzo 2021) Hirvingha svolto una prima parte d’allenamento in gruppo, ma poi si è limitato al solito lavoro individuale Hirving, oggi come ieri, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI GHOULAM, ROTTURA CROCIATO GINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA #SkySport #Napoli… - ForzAzzurri1926 : ??ULTIM'ORA - NAPOLI, INCREDIBILE SFORTUNA!!! L'ATTACCANTE NON CE LA FA E SALTA IL MILAN! LE ULTIME >>>… - infoitsport : Ultim’ora Repubblica: “Lozano può essere convocato per Milan-Napoli!” - MondoNapoli : ULTIM'ORA - Napoli, arriva l'esito degli ultimi tamponi sul gruppo squadra - - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA CONTATTO CON I SUOI EX GIOCATORI, ARRIVA UNA CONFERMA INCREDIBILE. I TIFOSI STANNO IMPA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Napoli Andrea Moccia, la star di Geopop: «Volevo fare lo chef, ora spiego i segreti della Terra a 1 milione di... Corriere della Sera