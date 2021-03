"Sembra abbiano una divisa...". Il giallo dei due ventenni spariti nel nulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Alessandro Venturelli e Stefano Barilli nei video del programma televisivo Chi l'ha visto? Alessandro Venturelli e Stefano Barilli sono spariti a circa due mesi di distanza l'uno dall'altro. Non si conoscevano ma sono stati avvistati insieme Sembrerebbe esserci un filo rosso che collega la scomparsa di due ventenni emiliani, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, spariti nel nulla a distanza di soli due mesi l'uno dall'altro e con modalità simili. Sebbene vivessero in città diverse, e apparantemente non vi fosse alcun tipo di legame tra loro, una donna sostiene di averli visti insieme il pomeriggio dello scorso 18 febbraio. Lo confermerebbe una foto che (verosimilmente) li ritrae fianco a fianco, con tanto di bagagli al seguito, all'interno della stazione di Milano Centrale proprio ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Alessandro Venturelli e Stefano Barilli nei video del programma televisivo Chi l'ha visto? Alessandro Venturelli e Stefano Barilli sonoa circa due mesi di distanza l'uno dall'altro. Non si conoscevano ma sono stati avvistati insieme Sembrerebbe esserci un filo rosso che collega la scomparsa di dueemiliani, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli,nela distanza di soli due mesi l'uno dall'altro e con modalità simili. Sebbene vivessero in città diverse, e apparantemente non vi fosse alcun tipo di legame tra loro, una donna sostiene di averli visti insieme il pomeriggio dello scorso 18 febbraio. Lo confermerebbe una foto che (verosimilmente) li ritrae fianco a fianco, con tanto di bagagli al seguito, all'interno della stazione di Milano Centrale proprio ...

"Sembra abbiano una divisa...". Il giallo dei due ventenni spariti nel nulla il Giornale Il Canton Ticino, i ponti e l’epopea degli spalloni Fra montagne e laghi un mondo perduto di garbati lestofanti, celebrati in musica da Ivan Graziani e al cinema da Totò e Montesano: la new economy ha reso superflui i loro servizi, che oggi verrebbero ...

