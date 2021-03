Sanità, Effetto Farfalla: la Breast Unit su Rai News 24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Grazie ad una convenzione fra l’Associazione Nazionale Gomitolorosa e la Asl pontina, la Breast Unit di Latina ha inserito fra le attività riabilitative per le donne operate di tumore al seno, anche la Knitting Therapy . Si tratta, in sostanza, della “meditazione attraverso le mani” che, “aiuta a mantenere il cervello attivo”, creando nuove connessioni e rinforzi positivi per affrontare stress e rischio di depressione legati al timore degli effetti che la malattia ha o può avere sul fisico e sulla psiche. Il lavoro a maglia, insomma, funziona come stimolo per l’attività celebrale. “Il movimento delle mani – spiega il prof. Fabio Ricci, direttore clinico della Breast Unit- richiede una grande attività cerebrale in un processo articolato e complesso. I movimenti ripetitivi aumentano la produzione di serotonina, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Grazie ad una convenzione fra l’Associazione Nazionale Gomitolorosa e la Asl pontina, ladi Latina ha inserito fra le attività riabilitative per le donne operate di tumore al seno, anche la Knitting Therapy . Si tratta, in sostanza, della “meditazione attraverso le mani” che, “aiuta a mantenere il cervello attivo”, creando nuove connessioni e rinforzi positivi per affrontare stress e rischio di depressione legati al timore degli effetti che la malattia ha o può avere sul fisico e sulla psiche. Il lavoro a maglia, insomma, funziona come stimolo per l’attività celebrale. “Il movimento delle mani – spiega il prof. Fabio Ricci, direttore clinico della- richiede una grande attività cerebrale in un processo articolato e complesso. I movimenti ripetitivi aumentano la produzione di serotonina, che ...

