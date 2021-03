Roma, cellulari rubati e venduti per strada (Di giovedì 11 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno scoperto che un uomo di 28 anni originario del Senegal cercava di guadagnare vendendo dei cellulari per strada dopo averli rubati ai legittimi proprietari. Il ragazzo è stato fermato dalle Forze dell’Ordine dopo averlo beccato mentre stava cercando di effettuare una vendita sul marciapiede. Attirati da quello che stava succedendo, gli agenti dell’Arma lo hanno perquisito. All’interno dello zaino che indossava gli hanno trovato numerosi telefonini e anche un’importante somma di denaro. Arrestato 28enne senegalese che vendeva cellulari rubati I Carabinieri hanno notato una scena sospetta mentre stavano passando in Via Ricasoli. L’attenzione dei militari è stata attirata da un giovane che stava cercando di convincere un ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno scoperto che un uomo di 28 anni originario del Senegal cercava di guadagnare vendendo deiperdopo averliai legittimi proprietari. Il ragazzo è stato fermato dalle Forze dell’Ordine dopo averlo beccato mentre stava cercando di effettuare una vendita sul marciapiede. Attirati da quello che stava succedendo, gli agenti dell’Arma lo hanno perquisito. All’interno dello zaino che indossava gli hanno trovato numerosi telefonini e anche un’importante somma di denaro. Arrestato 28enne senegalese che vendevaI Carabinieri hanno notato una scena sospetta mentre stavano passando in Via Ricasoli. L’attenzione dei militari è stata attirata da un giovane che stava cercando di convincere un ...

Advertising

oslaz : Roma, piazza Vittorio, beccato a vendere cellulari rubati per strada: arrestato dopo inseguimento a piedi… - zazoomblog : Roma. ‘Vuoi comprare un telefono?’: 28enne beccato con 12 cellulari nello zaino e banconote contraffatte - #Roma.… - CorriereCitta : Roma. ‘Vuoi comprare un telefono?’: 28enne beccato con 12 cellulari nello zaino e banconote fasulle - oslaz : Roma, piazza Vittorio, beccato a vendere cellulari rubati per strada: arrestato dopo inseguimento a piedi - ilfaroonline : Roma, vendeva cellulari rubati per strada: arrestato -