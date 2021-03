Psg-Barcellona 1-1: parigini ai quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) Psg-Barcellona 1-1. Il Psg si qualifica ai quarti di finale di Champions League League eliminando il Barcellona. Dopo l’1-4 dell’ andata, ai padroni di casa basta l’1-1 per garantirsi il passaggio del turno. Francesi in vantaggio con Mbappe su rigore, poi il pari di Messi che nel finale di primo tempo fallisce un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione. Cosa è successo nel primo tempo? I blaugrana partono con il piede giusto provando a fare la partita, mentre il Psg si mostra più prudente anche perché forte del vantaggio dell’andata. La prima occasione è del Barcellona con Dembele’, il cui diagonale viene respinto da Navas. Al 23?, Dest ci prova di potenza costringendo il portiere parigino a salvarsi con l’aiuto della traversa. Ma proprio nel momento migliore, i blaugrana subiscono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Psg-1-1. Il Psg si qualifica aidi finale di Champions League League eliminando il. Dopo l’1-4 dell’ andata, ai padroni di casa basta l’1-1 per garantirsi il passaggio del turno. Francesi in vantaggio con Mbappe su rigore, poi il pari di Messi che nel finale di primo tempo fallisce un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione. Cosa è successo nel primo tempo? I blaugrana partono con il piede giusto provando a fare la partita, mentre il Psg si mostra più prudente anche perché forte del vantaggio dell’andata. La prima occasione è delcon Dembele’, il cui diagonale viene respinto da Navas. Al 23?, Dest ci prova di potenza costringendo il portiere parigino a salvarsi con l’aiuto della traversa. Ma proprio nel momento migliore, i blaugrana subiscono ...

