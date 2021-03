Overwatch: Blizzard dà il via alla prima Sfida Pachimarzo! (Di giovedì 11 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato la partenza di un mini evento di Overwatch, chiamato Sfida Pachimarzo, che avrà luogo dal 9 al 22 marzo Blizzard ha già comunicato al mondo che lo sviluppo di Overwatch 2, così come quello di Diablo 4, sta procedendo molto a rilento e che entrambi i titoli non vedranno la luce nel 2021. Se quindi le speranze di mettere mano sul sequel di uno degli sparatutto arena più apprezzati degli ultimi anni nel breve termine sono state completamente annientate, questo non vuol dire che Overwatch è stato lasciato al suo destino. Il titolo è infatti sbarcato su next-gen, con ottime prestazioni specialmente su Xbox Series X, e dopo l’avvio del Capodanno Lunare a metà febbraio si appresta a veder arrivare ancora nuovo contenuto. Tramite ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 marzo 2021) Tramite comunicato stampa,ha annunciato la partenza di un mini evento di, chiamatoPachimarzo, che avrà luogo dal 9 al 22 marzoha già comunicato al mondo che lo sviluppo di2, così come quello di Diablo 4, sta procedendo molto a rilento e che entrambi i titoli non vedranno la luce nel 2021. Se quindi le speranze di mettere mano sul sequel di uno degli sparatutto arena più apprezzati degli ultimi anni nel breve termine sono state completamente annientate, questo non vuol dire cheè stato lasciato al suo destino. Il titolo è infatti sbarcato su next-gen, con ottime prestazioni specialmente su Xbox Series X, e dopo l’avvio del Capodanno Lunare a metà febbraio si appresta a veder arrivare ancora nuovo contenuto. Tramite ...

Advertising

tuttoteKit : #Overwatch: #Blizzard dà il via alla prima Sfida Pachimarzo! #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesS… - JustNerd_IT : #Overwatch: arrivano Sfida Pachimarzo e l'aggiornamento next gen per Xbox Series X e S - Leggi l'articolo completo… - SerialGamerITA : Overwatch: al via la prima Sfida Pachimarzo #blizzard #overwatch - hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Overwatch ha… - IGNitalia : Attraverso il suo forum ufficiale, Blizzard annuncia che #Overwatch è stato specificamente ottimizzato per Xbox Ser… -