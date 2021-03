Meloni attacca Draghi: “Stiamo indebitando i nostri figli, non buttiamo soldi in cretinate” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siccome Stiamo indebitando i nostri figli, i soldi non vanno buttati in cose cretine. L’Italia sta spendendo 5 miliardi di euro nel cashback, la lotteria degli scontrini, e ha messo 11 miliardi di euro sui ristori. Ho scritto a Draghi per chiedergli di togliere i 5 miliardi dal cashback e metterli sui ristori per le aziende”. Lo ha detto a “Porta a Porta” la leader di Fdi Giorgia Meloni, che attacca il governo Draghi sulle misure del precedente governo che a quanto pare intende riproporre. Critiche anche alla gestione dell’emergenza, sulla base dell’imminente varo della zona rossa in tutta Italia. “Di fatto Stiamo andando verso un lockdown nazionale. Lo chiamano in un altro modo ma quello è… Se siamo qui, forse vuol ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siccome, inon vanno buttati in cose cretine. L’Italia sta spendendo 5 miliardi di euro nel cashback, la lotteria degli scontrini, e ha messo 11 miliardi di euro sui ristori. Ho scritto aper chiedergli di togliere i 5 miliardi dal cashback e metterli sui ristori per le aziende”. Lo ha detto a “Porta a Porta” la leader di Fdi Giorgia, cheil governosulle misure del precedente governo che a quanto pare intende riproporre. Critiche anche alla gestione dell’emergenza, sulla base dell’imminente varo della zona rossa in tutta Italia. “Di fattoandando verso un lockdown nazionale. Lo chiamano in un altro modo ma quello è… Se siamo qui, forse vuol ...

