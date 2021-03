I progressisti si facciano coraggio e dicano che quest’Europa va riformata

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 marzo 2021) Perché mai il Pd e iitaliani non criticano mai l’Europa? Pure, oggi, una critica forte, solidale, non per la rottura, ma per un radicale cambiamento non solo è più che giustificata, ma porterebbe anche consensi e Dio solo sa se non sarebbero utili a un partito in caduta libera nei sondaggi. Lo scandalo del fallimento dell’Europa nell’approvvigionamento dei vaccini cresce di giorno in giorno e mette in luce non una carenza contingente dell’architettura comunitaria, ma gravissimi problemi di fondo. Ed è uno scandalo che viene dopo il fallimento voluto dalla Ue sulle politiche migratorie (che paga l’Italia) e la mancata riforma del trattato di Dublino e l’ancor più grave scandalo del culto totemico al pareggio di bilancio e ai parametri di Maastricht che ci hanno penalizzato per anni e che solo il tifone pandemico ha incrinato (ma già Dombrovskis ne minaccia ...