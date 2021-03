Guido Rasi | Astrazeneca è sicuro Attenti agli effetti emotivi

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Le reazioni avverse vanno considerate e valutate con estrema serietà anche per capire se ci sono eventuali provvedimenti da prendere” ed è “bene aver bloccato il lotto da esaminare”, ma “il vaccinoè un pilastro fondamentale della strategia contro Covid, al pari degli altri due di Pfizer e Moderna”. Il professorenon ha dubbi. Il vaccino dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese, attorno al quale si stanno addensando preoccupazioni e timori per l’eventuale correlazione, tutta da accertare, con alcune reazioni avverse, “è”, ripete l’ex direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali. Diversi Paesi europei hanno bloccato un lotto del farmaco, non distribuito nel nostro Paese. L’Agenzia italiana del farmaco ha dal canto suo deciso di vietare un lotto delle dosi arrivate “in ...

Il microbiologo ed ex direttore esecutivo dell'Emaspegne le polemiche sul ruolo della Commissione Ue nel ritardo sui vaccini, nate da alcune sue frasi pronunciate in una conferenza ed estrapolate dal contesto. In una intervista su Formiche.È il caso di una recente conferenza cui ha preso parte, stimato fisico italiano, già direttore generale dell'Aifa e direttore esecutivo dell'Ema dal 2015 al novembre del 2020. Una frase ...Roma, 11 mar. (askanews) - Il microbiologo ed ex direttore esecutivo dell'Ema Guido Rasi spegne le polemiche sul ruolo della Commissione Ue nel ritardo sui vaccini, nate da alcune sue frasi ...Il ed ex direttore esecutivo dell'Ema Guido Rasi spegne le (inutili) polemiche sul ruolo della Commissione Ue nel ritardo sui vaccini, "dobbiamo un grazie a Sandra Gallina per averci messo la faccia".