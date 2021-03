Girare un video con un finto Tom Cruise è diventato troppo facile (Di giovedì 11 marzo 2021) Barack Obama e Vladimir Putin. Mark Zuckerberg e Arnold Schwarzenegger. Gal Gadot e perfino la regina Elisabetta. Le vittime di primissimo piano dei deepfake – i software di intelligenza artificiale in grado di sovrapporre digitalmente il volto di una persona al corpo di un’altra, ricreandone anche la voce e sincronizzando il labiale – sono ormai numerose. E i timori associati tali da spingere alla creazione di strumenti automatici in grado di rilevare immediatamente quando questi video fake compaiono sui social network, riducendo così il rischio di essere ingannati. Il caso dei video di Tom Cruise Quando nei giorni scorsi su TikTok sono comparsi dei video di Tom Cruise – valutati come autentici dagli strumenti di controllo impiegati sul social network – in tanti hanno pensato che l’attore fosse ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Barack Obama e Vladimir Putin. Mark Zuckerberg e Arnold Schwarzenegger. Gal Gadot e perfino la regina Elisabetta. Le vittime di primissimo piano dei deepfake – i software di intelligenza artificiale in grado di sovrapporre digitalmente il volto di una persona al corpo di un’altra, ricreandone anche la voce e sincronizzando il labiale – sono ormai numerose. E i timori associati tali da spingere alla creazione di strumenti automatici in grado di rilevare immediatamente quando questifake compaiono sui social network, riducendo così il rischio di essere ingannati. Il caso deidi TomQuando nei giorni scorsi su TikTok sono comparsi deidi Tom– valutati come autentici dagli strumenti di controllo impiegati sul social network – in tanti hanno pensato che l’attore fosse ...

