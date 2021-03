GF Vip, ex concorrente esce allo scoperto: “Vivo in uno stato d’ansia” (Di giovedì 11 marzo 2021) . A distanza di 10 giorni dalla fine del reality arriva la confessione a sorpresa Non è stata una delle concorrenti più gettonate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua storia ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, storica L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) . A distanza di 10 giorni dalla fine del reality arriva la confessione a sorpresa Non è stata una delle concorrenti più gettonate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua storia ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, storica L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

blogtivvu : Stefania Orlando parla del “gioco” di Dayane e Rosalinda e svela quale concorrente trovava sexy al GF Vip… - blogtivvu : Alfonso Signorini deluso da Carlotta Dell’Isola dopo il #GFVip: l’ex concorrente risponde stizzita - elettrasunrise : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi parla di Elettra Lamborghini e del concorrente gay che non è mai entrato al GF Vip - norrisandzorzi : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi parla di Elettra Lamborghini e del concorrente gay che non è mai entrato al GF Vip - BITCHYFit : Tommaso Zorzi parla di Elettra Lamborghini e del concorrente gay che non è mai entrato al GF Vip -