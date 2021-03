Escono in zona rossa con autocertificazione falsa, assolti. “Non è reato. Il Dpcm è illegittimo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Un giudice ha assolto una coppia uscita durante il lockdown con un’autocertificazione falsa perché il Dpcm «è illegittimo». Con questa clamorosa sentenza il tribunale di Reggio Emilia ha prosciolto due cittadini che in pieno lockdown del marzo scorso era uscita di casa presentando al controllo un dichiarazione poi risultata fasulla. autocertificazione falsa? Non è reato Secondo quanto riportato dal sito La Legge per tutti la coppia era stata fermata dai militari dell’Arma e aveva esibito un’autocertificazione in cui la donna spiegava che doveva sottoporsi a degli esami urgenti. L’uomo, un amico, era con lei per accompagnarla. Da un successivo accertamento operato dai Carabinieri era invece risultato che la donna, in ospedale, non ci era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Un giudice ha assolto una coppia uscita durante il lockdown con un’perché il«è». Con questa clamorosa sentenza il tribunale di Reggio Emilia ha prosciolto due cittadini che in pieno lockdown del marzo scorso era uscita di casa presentando al controllo un dichiarazione poi risultata fasulla.? Non èSecondo quanto riportato dal sito La Legge per tutti la coppia era stata fermata dai militari dell’Arma e aveva esibito un’in cui la donna spiegava che doveva sottoporsi a degli esami urgenti. L’uomo, un amico, era con lei per accompagnarla. Da un successivo accertamento operato dai Carabinieri era invece risultato che la donna, in ospedale, non ci era ...

