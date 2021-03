DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Valentino Rossi nella top10, Morbidelli vola in testa! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Valentino Rossi quest’oggi proverà il nuovo parafango Yamaha, che nella giornata di ieri avevano Testato i due ‘ufficiali’ Quartararo e Viñales. 14.48 Arrivano finalmente i primi giri cronometrati validi per Maverick Viñales, che si è atTestato in 12ma posizione a 1.334 dalla vetta. 14.47 Tutti ai box in questo momento ad eccezione di Morbidelli, Aleix Espargarò, Nakagami e Martin. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P Morbidelli, Franco 1:54.588 8 / 10 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:54.942 0.354 0.354 10 / 14 Pit In 3 P ESPARGARO, Pol 1:54.990 0.402 0.048 11 / 11 Pit In 4 P BAGNAIA, Francesco 1:54.991 0.403 0.001 14 / 14 Pit In 5 P QUARTARARO, Fabio 1:55.266 0.678 0.275 5 / 5 Pit In 6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50quest’oggi proverà il nuovo parafango Yamaha, chegiornata di ieri avevanoato i due ‘ufficiali’ Quartararo e Viñales. 14.48 Arrivano finalmente i primi giri cronometrati validi per Maverick Viñales, che si è atato in 12ma posizione a 1.334 dalla vetta. 14.47 Tutti ai box in questo momento ad eccezione di, Aleix Espargarò, Nakagami e Martin. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P, Franco 1:54.588 8 / 10 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:54.942 0.354 0.354 10 / 14 Pit In 3 P ESPARGARO, Pol 1:54.990 0.402 0.048 11 / 11 Pit In 4 P BAGNAIA, Francesco 1:54.991 0.403 0.001 14 / 14 Pit In 5 P QUARTARARO, Fabio 1:55.266 0.678 0.275 5 / 5 Pit In 6 ...

Advertising

Jervan000 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - RYOTO__28 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - gponedotcom : Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest s… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #LIVE #Test #Qatar, seconda giornata: la Ducati è la lepre - giovannizam : #MotoGP #QatarTest cosa è successo mercoledì a #losail? rivedi la diretta di ieri di @Moto_it con Davide Tardozzi… -