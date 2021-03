Crotone | Cosmi | “Per la salvezza noi ci siamo Contro la Lazio match complicato”

(Di giovedì 11 marzo 2021) "La vittoria ha dato all'ambiente un messaggio: ci". Serseutilizza il successoil Torino per dare fiducia alin vista della sfida decisamente più complicatala. Il tecnico, subentrato in panchina a Stroppa da poco più di una settimana, sta lavorando molto sotto l'aspetto psicologico. "Sicuramente - dice -lontani dall'aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mia la conoscenza della squadra cresce giorno dopo giorno. Vedo applicazione, volontà, determinazione non soltanto tra i calciatori, ma anche tutto l'ambiente, dal preparatore atletico al magazziniere. Col Torino abbiamo giocato con gli occhi della tigre, gli occhi di chi vuole rappresentare ...

Domani la sfida tra Lazio e Crotone aprirà il sipario della ventisettesima giornata di campionato. Qui i convocati di mister Serse Cosmi ...
News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...