Covid | produttore Sputnik V | nessuna richiesta ispezione da Ema

(Di giovedì 11 marzo 2021) 'Al momento non abbiamo ricevuto dall'Emadiai nostri impianti: se arriverà la prenderemo in considerazione il prima possibile'. Lo ha detto Alexey Torgov, direttore del ...

"Al momento non abbiamo ricevuto dall'Ema nessuna richiesta di ispezione ai nostri impianti: se arriverà la prenderemo in considerazione il prima possibile". Lo ha detto Alexey Torgov, direttore del d ...