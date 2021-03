Chi è Enrico Letta | il re delle gaffe | il Pd ha scelto l’uomo che è “scivolato” più di Di Maio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono fascisti immaginari, oggi, quegli stessi grillini che qualche anno fae il Pd bollavano come violenti e aggressivi, scagliandosi contro i loro banchi. “Fascisti, fascisti!”. “Vergogna, Pd!”, era lo scambio di gentilezze oxfordiane. Fascisti immaginari perché oggi è tutto cambiato. Sono lontani i tempi in cui il futuro “pontiere” dell’alleanza tra il Pd e il M5S tuonava dai banchi del presidente del Consiglio, in Parlamento, contro i grillini che avevano appena portato a termine uno dei loro beceri attacchi ai giornalisti, all’insegnaliste nere o di proscrizione. In quella occasione, attuale candidato unico alla segreteria dei Democratici, insorse con toni non esattamente british, anche in difesa del giornale della moglie, Gianna Fragonara, colpito dalla fatwa di ...