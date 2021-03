Cento anni fa nasceva Astor Piazzolla | inventore del ‘nuevo tango’

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Ha dato nuova vita ad un genere tradizionale come quello del tango, un ‘nuevo tango’ in cui si incontrano jazz e componenti musicali innovative, oltre a strumenti come le percussioni, il basso e la chitarra elettrica. Con questi elementi, tra gli altri, ha inciso, a Milano, ‘Libertango‘, uno dei suoi album più famosi, accompagnato da un’orchestra formata da musicisti italiani, tra cui Tullio De Piscopo alla batteria e Pino Presti al basso. Del resto, Astor Piazzolla e l’Italia hanno avuto un legame molto forte.

Advertising

repubblica : Astor Piazzolla, il maestro che rivoluzionò il tango: Il grande musicista argentino di origini italiane oggi avrebb… - Agenzia_Ansa : Cento anni fa nasceva #AstorPiazzolla, il padre del Nuevo Tango. Forti i legami con l'Italia, una seconda patria a… - SkyTG24 : 'Uno, nessuno, cento Nino', il documentario su Manfredi a cento anni dalla nascita - DiegoMinonzio : RT @MarioSchiani: A cento anni dalla nascita @AleBrunialti ricorda per #Stendhal la vita avventurosa e la #musica “rivoluzionaria” di #Asto… - marianocabano : RT @J1566: Italia,la Repubblica: Cent’anni di tango con #Piazzolla: l’omaggio di Trani ...A cento anni dalla sua nascita Trani celebra Ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni

Agenzia ANSA

... per sintetizzare la vocazione di ricerca della rassegna, che da trent'porta a Milano e in ... sindaca di Freetown, città capitale della Sierra Leone, che la Bbc ha inserito nella lista delle...C'è anche Aruna Rossi, 18, residente a(Fe), 'per la passione con cui si è dedicata, insieme agli amici del gruppo Agesci di, al dialogo con gli anziani costretti all'isolamento a ...Cento anni fa nasceva Gianni Agnelli. Presidente della Fiat e della Juventus, l'Avvocato e' stato uomo simbolo del capitalismo italiano.già negli ultimi anni, abbiamo dedicato alcuni eventi per ricordarlo. Sebbene sia un momento estremamente difficile che necessita di tutte le precauzioni e rispetto delle norme anticontagio, saremo ...