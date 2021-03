Atp Doha 2021 | Thiem esce di scena | Bautista elimina l’austriaco e vola in semifinale

(Di giovedì 11 marzo 2021) RobertoAgut hato Dominic, ai quarti di finale dell‘Atp 250 di. L’iberico ha sconfittomediante il risultato di 7-6(3), 2-6, 6-4, dimostrando una volta di più la propria costanza di rendimento, regolarità che infastidisce qualsiasi giocatore del circuito, seppur talentuoso come il nativo di Wiener Neustadt.ha intrappolatoin una ragnatela tattica ai limiti della perfezione, palesando una fase difensiva da campione e una vérve propositiva lodevole, soprattutto per quanto concerne il dritto.ha dominato il secondo parziale, ma ha confermato un inizio di stagione tutt’altro che esaltante.ha provato a imporsi con una valanga di vincenti, come ...

Advertising

TennisWorldit : Atp Marsiglia - Sarà Sinner-Medvedev. A Doha esce anche Thiem - TiebreaktennisI : Semifinale ATP Doha Rublev – Bautista Agut in TV – dove vederla e orario - TiebreaktennisI : Semifinale ATP Doha Fritz – Basilashvili in TV – dove vederla e orario - TiebreaktennisI : ATP Doha: Federer cede a Basilashvili, fuori anche Thiem. Incredibile Rublev - infoitsport : ATP Doha: Basilashvili annulla un match point e batte un Federer affaticato -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Doha

... torneo250 dotato di un montepremi di 787.930 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di(spostato a causa della pandemia dalla ...Il ritorno di Roger Federer (6) si risolto in due dure battaglie al torneo di. La prima vinta in 2h24', la seconda persa in 1h52' per un totale di permanenza in campo di 4 ore abbondanti nel giro di due giorni. Arrivo da ...Si sono disputati oggi i quarti di finale dell'ATP 250 di Doha. La notizia del giorno è senza ombra di dubbio l'eliminazione di Roger Federer per mano di Nikoloz Basilashvili. Il numero 42 del mondo d ...Si è concluso con una sconfitta nei quarti di finale a Doha il primo torneo di Roger Federer dopo oltre un anno. A dispetto della sconfitta con match point a favore contro Basilashvili, però, in confe ...