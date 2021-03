AstraZeneca “Non emerse prove di aumento rischio embolia o trombosi” (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della recente segnalazione di alcuni eventi avversi gravi segnalati in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro Covid-19, l'azienda sta collaborando con le autorità sanitarie e regolatorie che stanno procedendo agli accertamenti necessari.“Da un'analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi paese in cui è stato utilizzato il vaccino AstraZeneca contro COVID-19 – si legge in una nota -. Il numero di questi eventi è significativamente inferiore nei soggetti vaccinati rispetto al numero osservato nella popolazione generale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della recente segnalazione di alcuni eventi avversi gravi segnalati in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccinocontro Covid-19, l'azienda sta collaborando con le autorità sanitarie e regolatorie che stanno procedendo agli accertamenti necessari.“Da un'analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di undeldipolmonare ovenosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi paese in cui è stato utilizzato il vaccinocontro COVID-19 – si legge in una nota -. Il numero di questi eventi è significativamente inferiore nei soggetti vaccinati rispetto al numero osservato nella popolazione generale. ...

