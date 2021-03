Amazon, Rampelli: “Sciopero sacrosanto. Il colosso del commercio digitale umilia i lavoratori” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Pieno sostegno ai lavoratori di Amazon che hanno proclamato il primo Sciopero nazionale da quando il gigante del commercio elettronico è approdato in Italia”. Così Fabio Rampelli, all’attivo molte iniziative contro lo sciacallaggio del e-commerce. Il vicepresidente della Camera punta i riflettori sulle condizioni nelle quali i dipendenti sono costretti a lavorare. Rampelli: solidarietà ai lavoratori di Amazon in Sciopero “Che destano sconcerto non solo per lo stress al quale sono sottoposti con vigilanza digitale e tempistica da seguire. Ma anche per la mancanza di garanzie. La mannaia della scadenza di contratti a brevissimo termine che pone il lavoratore in una condizione di oggettivo ricatto. L’obbligo di portare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Pieno sostegno aidiche hanno proclamato il primonazionale da quando il gigante delelettronico è approdato in Italia”. Così Fabio, all’attivo molte iniziative contro lo sciacallaggio del e-commerce. Il vicepresidente della Camera punta i riflettori sulle condizioni nelle quali i dipendenti sono costretti a lavorare.: solidarietà aidiin“Che destano sconcerto non solo per lo stress al quale sono sottoposti con vigilanzae tempistica da seguire. Ma anche per la mancanza di garanzie. La mannaia della scadenza di contratti a brevissimo termine che pone il lavoratore in una condizione di oggettivo ricatto. L’obbligo di portare ...

Amazon, Rampelli: "Sciopero sacrosanto. Il colosso del commercio digitale umilia i... Il Secolo d'Italia