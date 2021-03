Vaccino Covid, Ema in ritardo e 34 milioni di dosi all?estero (Di giovedì 11 marzo 2021) Unione europea in trincea mentre si aprono nuovi fronti nella partita dei vaccini. Bruxelles si trova a dover fare i conti con il grande paradosso di un?Europa che non produce a sufficienza,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 marzo 2021) Unione europea in trincea mentre si aprono nuovi fronti nella partita dei vaccini. Bruxelles si trova a dover fare i conti con il grande paradosso di un?Europa che non produce a sufficienza,...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Weekend rossi, governo diviso Per Bruxelles lo Sputnik non rientra 'nella strategia Ue' e la produzione in Italia del vaccino ... L'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid è tornata a superare ...

Cultura: Pandemia, si continua tragicamente a sbagliare - Vincenzo Sansonetti ... sacrificata sull'altare dell'emergenza sanitaria, siamo al punto di partenza nella lotta contro il Covid 19. L'unica differenza è l'attesa messianica del vaccino. Ma per uscirne davvero occorre ...

Vaccini Covid, pronti 300mila operatori tra infermieri e giovani medici Il Sole 24 ORE Ma si può licenziare un dipendente che non si vuole vaccinare? Non tutti sono favorevoli alla vaccinazione per la Covid19; ma il rifiuto di vaccinarsi da parte di un dipendente può farlo addirittura licenziare?

Il capo dello stato in fila per il vaccino non è un atto dovuto Al direttore - La scelta del presidente della Repubblica di vaccinarsi rispettando la fila, anzi scegliendo di mettersi in fila, contiene un messaggio. Lei, direttore, lo ha così decodificato: è “fina ...

