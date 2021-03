Vaccini sprecati in Emilia Romagna, fiale buttate via. Lo scandalo in un servizio di Fuori dal coro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccini sprecati, cioè aperti e buttati via. I Vaccini sono ancora troppo pochi, ma noi ci permettiamo anche il lusso dello spreco. Lo ha mostrato la trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, su Rete 4. Nel servizio si vedono medici di base dell’Emilia Romagna che mostrano fiale di vaccino aperte e non completamente utilizzate. «Ho ancora tre insegnanti in attesa, ma devo avere altri otto pazienti prima di aprire una fiala, altrimenti sono costretto a buttarla», spiega uno dei dottori interpellati. La fiala di Astrazeneca contiene 11 dosi In pratica una volta aperta la fiala Astrazeneca contiene undici dosi ma deve essere utilizzata entro sei ore, se conservata a temperatura ambiente, altrimenti perde efficacia. L’inviata di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021), cioè aperti e buttati via. Isono ancora troppo pochi, ma noi ci permettiamo anche il lusso dello spreco. Lo ha mostrato la trasmissionedaldi Mario Giordano, su Rete 4. Nelsi vedono medici di base dell’che mostranodi vaccino aperte e non completamente utilizzate. «Ho ancora tre insegnanti in attesa, ma devo avere altri otto pazienti prima di aprire una fiala, altrimenti sono costretto a buttarla», spiega uno dei dottori interpellati. La fiala di Astrazeneca contiene 11 dosi In pratica una volta aperta la fiala Astrazeneca contiene undici dosi ma deve essere utilizzata entro sei ore, se conservata a temperatura ambiente, altrimenti perde efficacia. L’inviata di ...

