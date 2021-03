Vaccini in Lombardia, chiunque può prenotarsi con un link su WhatsApp: la falla nel sistema (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccini Covid in Lombardia, chiunque può prenotarsi con un link su WhatsApp Dopo le dosi di vaccino anti Covid avanzate e “buttate via o regalate a parenti e amici” quando le persone non si presentano all’appuntamento vaccinale, scoppia un altro caos che riguarda il prezioso farmaco. In Lombardia persone non aventi diritto sono state in grado di prenotare il vaccino e saltare la fila attraverso un semplicissimo link su WhatsApp, in questo modo tanti “furbetti” hanno ricevuto la vaccinazione anche se non appartenenti alle categorie prioritarie. A far emergere la falla della piattaforma online predisposta da Lombardia per le prenotazioni dei Vaccini nella regione tra le più colpite dal ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)Covid inpuòcon unsuDopo le dosi di vaccino anti Covid avanzate e “buttate via o regalate a parenti e amici” quando le persone non si presentano all’appuntamento vaccinale, scoppia un altro caos che riguarda il prezioso farmaco. Inpersone non aventi diritto sono state in grado di prenotare il vaccino e saltare la fila attraverso un semplicissimosu, in questo modo tanti “furbetti” hanno ricevuto la vaccinazione anche se non appartenenti alle categorie prioritarie. A far emergere ladella piattaforma online predisposta daper le prenotazioni deinella regione tra le più colpite dal ...

