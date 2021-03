Stefania Salmaso: "Con le varianti l'epidemia ha cambiato passo: ora l'unica via è limitare i contatti" (Di mercoledì 10 marzo 2021) “L’epidemia ha cambiato passo. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’unica tattica è limitare i contatti tra le persone, non c’è scelta”. A dirlo sulle pagine del Corriere della Sera è l’epidemiologa Stefania Salmaso, che spiega come senza una nuova stretta il virus non potrà rallentare. “Lo dice l’evidenza. In un anno abbiamo imparato molto e l’elemento che si è rivelato determinante è la mobilità delle persone. Tutte le restrizioni hanno l’obiettivo di limitarla. Il lockdown di un anno fa è stato molto efficace, ma sappiamo che è un provvedimento estremo, dai costi sociali ed economici notevoli”. Sui dati raccolti dall’Associazione Italiana di Epidemiologia nelle ultime settimane, Salmaso dice: “Abbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “L’ha. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’tattica ètra le persone, non c’è scelta”. A dirlo sulle pagine del Corriere della Sera è l’epidemiologa, che spiega come senza una nuova stretta il virus non potrà rallentare. “Lo dice l’evidenza. In un anno abbiamo imparato molto e l’elemento che si è rivelato determinante è la mobilità delle persone. Tutte le restrizioni hanno l’obiettivo di limitarla. Il lockdown di un anno fa è stato molto efficace, ma sappiamo che è un provvedimento estremo, dai costi sociali ed economici notevoli”. Sui dati raccolti dall’Associazione Italiana di Epidemiologia nelle ultime settimane,dice: “Abbiamo ...

