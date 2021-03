Speranza conferma la stretta anti Covid: 'Gli scienziati chiedono misure più rigorose. Il vaccino è luce in fondo al tunnel' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il governo valuta nuove chiusure e l'eventualità lockdown nel weekend a Pasqua come a Natale, il ministro della Salute Roberto Speranza commenta le misure che potrebbero arrivare nei prossimi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il governo valuta nuove chiusure e l'eventualità lockdown nel weekend a Pasqua come a Natale, il ministro della Salute Robertocommenta leche potrebbero arrivare nei prossimi ...

Advertising

ladydd69 : RT @valy_s: #COVID19 #Pasqua sarà in #Lockdown Lo conferma #Patuanelli a #PortaaPorta: le stesse misure di #Natale (E così sarà per 25/04,… - AndreaV91234412 : RT @valy_s: #COVID19 #Pasqua sarà in #Lockdown Lo conferma #Patuanelli a #PortaaPorta: le stesse misure di #Natale (E così sarà per 25/04,… - ayurbea : RT @valy_s: #COVID19 #Pasqua sarà in #Lockdown Lo conferma #Patuanelli a #PortaaPorta: le stesse misure di #Natale (E così sarà per 25/04,… - VCountry3 : RT @valy_s: #COVID19 #Pasqua sarà in #Lockdown Lo conferma #Patuanelli a #PortaaPorta: le stesse misure di #Natale (E così sarà per 25/04,… - albiuno : RT @valy_s: #COVID19 #Pasqua sarà in #Lockdown Lo conferma #Patuanelli a #PortaaPorta: le stesse misure di #Natale (E così sarà per 25/04,… -