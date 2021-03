Sergio Albelli | chi è il padre di Nada ne La bambina che non voleva cantare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Albelli

SoloGossip.it

... il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25 Biografico, Musicale, Drammatico, 2021, durata: 96 Min) Un film di Costanza Quatriglio con Carolina Crescentini,, Paolo Calabresi, Tecla ...Nel cast anche Carolina Crescentini, Nunzia Schiano, Paola Minaccioni,, Massimo Poggio, Paolo Calabresi, Giulietta Rebeggiani e tanti altri.“La bambina che non voleva cantare” è una film documentario, basato sulla vita della cantante Nada; prendendo spunto dal romanzo ...La bambina che non voleva cantare: il cast (attori) del film su Nada in onda oggi - 10 marzo 2021 - alle ore 21,25 su Rai 1. Le informazioni ...