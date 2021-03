Sampdoria | rinnovo Ramirez | i blucerchiati non hanno chiuso la porta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lapensa aldi Gaston, in scadenza nel 2021. Tutto sarebbe in mano all’agente del calciatore La parabola di Gastonallaha intrapreso la sua fase discendente. A meno di colpi di scena, sempre possibili, sarà addio a fine stagione. Il trequartista uruguaiano è in scadenza di contratto a giugno 2021 e sembra molto difficile che lo scenario futuro possa cambiare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Come riIl Secolo XIX, lanon ha mai effettivamentelaalla sua permanenza. La proposta diè ancora sul tavolo alle cifre, unico fattore determinante, che non sembrano convincere l’agente Pablo Betancourt. Il ...