Roger Federer | un ritorno da re a Doha

13 mesi dopo la decisione di operarsi al ginocchio che l'ha costretto a stare lontano dai campi per più di un anno, Roger Federer ritorna a calcare i palcoscenici dell'ATP e lo fa vincendo. Lo svizzero, apparso in ottima condizione, ha battuto in tre set il britannico Daniel Evans, approdando di conseguenza ai quarti dell'ATP 250 di Doha. Federer in gran spolvero nel primo set Game abbastanza rapidi quelli iniziali, con Federer pressoché perfetto al servizio, soprattutto con la prima. Nei primi tre turni di battuta lo svizzero perde solo un punto al servizio, ma anche Evans non è da meno vincendo quasi l'80% dei punti sulla prima. Come era giusto aspettarsi, la mobilità di Roger è limitata (seppur lo svizzero appaia in buone condizioni) e traspare la sua intenzione di ...

