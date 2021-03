Rissa alla stazione Termini: prima le avance, poi le botte in mezzo alla strada. La lite tra ragazze finisce a bottigliate (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rissa alla stazione Termini ieri sera, martedì 9 marzo 2021, a Roma. Due ragazze hanno avuto una furibonda discussione in mezzo alla strada, e una di queste ha colpito a bottigliate “l’avversaria”. Ma ecco cosa è successo. Rissa alla stazione Termine: prima le avance poi le botte in mezzo alla strada Tutto è cominciato intorno alle 21.30 quando un ragazzo di colore ha tentato di approcciare una giovane dinanzi al Mc Donalds. Quest’ultima, molto infastidita, ha reagito in modo piuttosto piccato affrontando senza remore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021)ieri sera, martedì 9 marzo 2021, a Roma. Duehanno avuto una furibonda discussione in, e una di queste ha colpito a“l’avversaria”. Ma ecco cosa è successo.Termine:lepoi leinTutto è cominciato intorno alle 21.30 quando un ragazzo di colore ha tentato di approcciare una giovane dinanzi al Mc Donalds. Quest’ultima, molto infastidita, ha reagito in modo piuttosto piccato affrontando senza remore ...

