Primo sguardo alla serie prequel del Codice Da Vinci, Langdon, basata sul libro di Dan Brown (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il prequel del Codice Da Vinci è ufficiale. La NBC ha annunciato che la serie tv, ordinata lo scorso anno, sarà invece presentata sul servizio di streaming Peacock, prossimo al lancio. Basato sul romanzo Il Simbolo Perduto, terzo libro dell’autore Dan Brown, il progetto televisivo avrà il titolo di Langdon e segue le prime indagini dell’esperto di simboli Robert Langdon alle prese con la risoluzione di diversi puzzle mortali che gli permetteranno di salvare il suo mentore rapito e contrastare un’agghiacciante cospirazione globale. Ashley Zuckerman (Succession) veste i panni del giovane Robert Langdon, interpretato al cinema da Tom Hanks nei tre film tratti dai romanzi di Brown (Il Codice Da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) IldelDaè ufficiale. La NBC ha annunciato che latv, ordinata lo scorso anno, sarà invece presentata sul servizio di streaming Peacock, prossimo al lancio. Basato sul romanzo Il Simbolo Perduto, terzodell’autore Dan, il progetto televisivo avrà il titolo die segue le prime indagini dell’esperto di simboli Robertalle prese con la risoluzione di diversi puzzle mortali che gli permetteranno di salvare il suo mentore rapito e contrastare un’agghiacciante cospirazione globale. Ashley Zuckerman (Succession) veste i panni del giovane Robert, interpretato al cinema da Tom Hanks nei tre film tratti dai romanzi di(IlDa ...

