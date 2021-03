Operatrice sanitaria in una Rsa rifiuta di vaccinarsi contro il Covid: “Ha contagiato sei anziani in una struttura di Cesena” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di recente aveva rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus e adesso lei e sei anziani ospiti di una casa di riposo di Cesena sono risultati positivi al Covid. Secondo le indagini epidemiologiche dell’Ausl Romagna, è stata proprio questa una delle operatrici socio-sanitarie a portare il virus nella casa di riposo ‘Violante Malatesta’, ma fortunatamente tutti gli anziani contagiati si erano già sottoposti alla seconda dose del vaccino Pfizer e al momento sono tutti asintomatici. In base a quanto emerso, l’Operatrice sanitaria contraria alla vaccinazione aveva manifestato nella scorsa settimana i sintomi del Covid-19 e così si è dovuta sottoporre al tampone risultato poi positivo. Ma intanto altri sei dei 77 ospiti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di recente avevato di sottoporsi al vaccinoil coronavirus e adesso lei e seiospiti di una casa di riposo disono risultati positivi al. Secondo le indagini epidemiologiche dell’Ausl Romagna, è stata proprio questa una delle operatrici socio-sanitarie a portare il virus nella casa di riposo ‘Violante Malatesta’, ma fortunatamente tutti glicontagiati si erano già sottoposti alla seconda dose del vaccino Pfizer e al momento sono tutti asintomatici. In base a quanto emerso, l’contraria alla vaccinazione aveva manifestato nella scorsa settimana i sintomi del-19 e così si è dovuta sottoporre al tampone risultato poi positivo. Ma intanto altri sei dei 77 ospiti della ...

