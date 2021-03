Matteo Bassetti: «Niente allarmismi sui positivi vaccinati. Ora vi spiego perché…» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Il fatto di non avere una seria campagna di comunicazione sui vaccini ha avuto come effetto proprio questo: non sapere bene i rischi e i benefici dei vaccini o come si gestiscono. Quindi le notizie sulla positività di chi è già stato vaccinato fanno il gioco di chi è contrario o ha dubbi». Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. Matteo Bassetti sull’efficacia dei vaccini approvati «Noi abbiamo detto – spiega Bassetti – che tutti i vaccini approvati e in uso (Moderna, Pfizer, AstraZeneca) hanno evidentemente un’efficacia che arriva al 94%. Questa si stabilisce sulla malattia sintomatica ed evidentemente sul fatto che uno possa essere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Il fatto di non avere una seria campagna di comunicazione sui vaccini ha avuto come effetto proprio questo: non sapere bene i rischi e i benefici dei vaccini o come si gestiscono. Quindi le notizie sullatà di chi è già stato vaccinato fanno il gioco di chi è contrario o ha dubbi». Lo spiega all’Adnkronos Salute, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.sull’efficacia dei vaccini approvati «Noi abbiamo detto – spiega– che tutti i vaccini approvati e in uso (Moderna, Pfizer, AstraZeneca) hanno evidentemente un’efficacia che arriva al 94%. Questa si stabilisce sulla malattia sintomatica ed evidentemente sul fatto che uno possa essere ...

