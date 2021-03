Lozano verso il rientro | parte dell’allenamento in gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo il successo sul Bologna e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.