L'Alpine come le squadre di calcio: Alonso e Ocon con maglietta personalizzata (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pochi giorni dopo che la 'neonata' (come scuderia ufficiale di F1 'figlia' della Renault) Alpine ha svelato la livrea 2021 , il fornitore francese di divise tecniche della squadra ha svelato una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pochi giorni dopo che la 'neonata' (scuderia ufficiale di F1 'figlia' della Renault)ha svelato la livrea 2021 , il fornitore francese di divise tecniche della squadra ha svelato una ...

Un lupo a Castel d'Azzano? Aumentano avvistamenti anche in pianura È comunque un dato che il lupo sia specie in espansione non più solo sulle valli alpine, come testimoniano i numerosi avvistamenti in piena pianura, dalle province di Piacenza, Cremona e Mantova. ...

Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Irene Curtoni e Martina Peterlini le due azzurre al via negli slalom di Are Sono due le italiane iscritte ai due slalom femminile di Are (Sve) in programma venerdì 12 (ore 13.30 e 16.30) e sabato 13 marzo (ore 10.30 e 13.45) con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport, ri ...

Escursionista ferito da una frana a Macugnana, salvato dal soccorso alpino Un alpinista di 27 anni è stato salvato da un intervento del soccorso alpino nella giornata di ieri, 9 marzo, in seguito ad una frana che lo ha colpito ferendolo a Macugnana nel VCO. Il ragazzo stava ...

