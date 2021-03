Juventus, da Chiellini a Ronaldo: ecco chi può dire addio a fine stagione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juventus – La Juventus esce dalla Champions League con diversi errori e con tanto rammarico. Dopo il 3-2 contro il Porto, i bianconeri devono dimostrare carattere e ripartire alla grande. L’eliminazione dalla Champions porta con sè diversi fantasmi. Tre tempi regalati su quattro e tanti errori individuali. Su tutti un Ronaldo inesistente. Adesso si parla di rivoluzione, tanti campioni bianconeri meditano l’addio a fine stagione. Juventus, ecco chi può dire addio a fine stagione Adesso sono tanti i calciatori pronti a lasciare la Juve e creare un nuovo ciclo. L’edizione odierna di Gazzetta parla dell’addio di Chiellini: il capitano “va verso ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 marzo 2021)– Laesce dalla Champions League con diversi errori e con tanto rammarico. Dopo il 3-2 contro il Porto, i bianconeri devono dimostrare carattere e ripartire alla grande. L’eliminazione dalla Champions porta con sè diversi fantasmi. Tre tempi regalati su quattro e tanti errori individuali. Su tutti uninesistente. Adesso si parla di rivoluzione, tanti campioni bianconeri meditano l’chi puòAdesso sono tanti i calciatori pronti a lasciare la Juve e creare un nuovo ciclo. L’edizione odierna di Gazzetta parla dell’di: il capitano “va verso ...

Advertising

forumJuventus : I convocati per #JuvePorto: torna a disposizione Chiellini, c'è anche De Ligt ?? - ZZiliani : Aria di smobilitazione alla #Juventus: #Chiellini saluta, #Buffon forse e #Ronaldo è rimasto in mutande. - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - sportli26181512 : Da Chiellini a Ramsey-Rabiot, tra età e plusvalenze: la Juve prepara la rivoluzione: Da Chiellini a Ramsey-Rabiot,… - Gazzetta_it : Da #Chiellini a #Ramsey-#Rabiot, tra età e plusvalenze: la Juve prepara la rivoluzione -