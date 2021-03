Formula 1 - I cerchi OZ saranno forniti a sette team

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Mondiale di1 2021 è alle porte (venerdì inizia la prima e unica sessione invernale di test prevista quest'anno in Bahrain) e molte delle aziende italiane presenti come fornitori di alto livello ribadiscono il loro impegno nella massima categoria del motorsport. La Pirelli, per esempio, ha esteso il proprio contratto come fornitore unico dei pneumatici a tutti ifino al 2024 compreso, dopo aver già avviato (con la Ferrari) i test delle coperture da 18 cheadottate dalla prossima stagione. Gomme che, quest'anno,per la stragrande maggioranza montate surealizzati dall'italiana OZ. L'azienda veneta, infatti, conferma la fornitura delle proprie ruote customizzate a bensu dieci, ovvero, oltre alla Ferrari della quale è ...

... Silvano Oselladore e Pietro Zen (dalle iniziali dei cui cognomi deriva il nome dell'azienda), la OZ è presente in1 fin dal 1985, anno in cui fornì ialla Euroracing Alfa Romeo che, ... Fatte su misura. Le ruote di Formula 1 non sono uguali per tutti: anzi, uno dei segreti meglio custoditi riguarda la personalizzazione spinta richiesta da molti team, che cercano in genere di ...