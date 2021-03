EdiliziAcrobatica: ricavi in aumento del 14% nel 2020 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) – EdiliziAcrobatica chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a 44,8 milioni, in crescita del 14,1% rispetto a 39,2 milioni dell’esercizio precedente. La società specializzata in lavori ‘su corda’, di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, è quotata sull’Aim: il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni registrate al 31 dicembre 2020 in Italia è di 41,6 milioni, in crescita del 15,8% rispetto a 35,9 mln del 2019, nonostante il blocco di oltre due mesi causato dalla pandemia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) –chiude ilconconsolidati pari a 44,8 milioni, in crescita del 14,1% rispetto a 39,2 milioni dell’esercizio precedente. La società specializzata in lavori ‘su corda’, di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, è quotata sull’Aim: il valore deidelle vendite e delle prestazioni registrate al 31 dicembrein Italia è di 41,6 milioni, in crescita del 15,8% rispetto a 35,9 mln del 2019, nonostante il blocco di oltre due mesi causato dalla pandemia. L'articolo CalcioWeb.

