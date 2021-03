Corso Open Data come strumento per prosperare nell’economia del futuro (Di giovedì 11 marzo 2021) RISULTATI ATTESI Al termine del perCorso formativo il partecipante avrà acquisito competenze trasversali finalizzate ad imparare nuovi linguaggi della Data Economy. Il corsista conoscerà gli Open Data e il loro utilizzo. Sarà in grado di individuare il loro valore come agente di cambiamento, comprendere le licenze utilizzate nei dati e nelle immagini, cercare i Dataset d’interesse, scaricarli e fare le analisi dati e il reporting con Microsoft Excel. DESTINATARI Possono partecipare occupati, disoccupati, ed inattivi. Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere 18 anni compiuti. CONTENUTI – Open Government – Open Data – Le licenze di dati e immagini – ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) RISULTATI ATTESI Al termine del performativo il partecipante avrà acquisito competenze trasversali finalizzate ad imparare nuovi linguaggi dellaEconomy. Il corsista conoscerà glie il loro utilizzo. Sarà in grado di individuare il loro valoreagente di cambiamento, comprendere le licenze utilizzate nei dati e nelle immagini, cercare iset d’interesse, scaricarli e fare le analisi dati e il reporting con Microsoft Excel. DESTINATARI Possono partecipare occupati, disoccupati, ed inattivi. Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere 18 anni compiuti. CONTENUTI –Government –– Le licenze di dati e immagini – ...

