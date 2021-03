Conferenza stampa Fonseca: «Shakhtar squadra più forte d’Europa in contropiede» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla viglia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Shakhtar – «Sarà una partita difficile, ne sono sicuro. Loro sono una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Disputano sempre una buona stagione anche in Europa League, i loro giocatori amano queste competizioni. Io li conosco bene. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d’Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza». VILLAR E DZEKO – «Dzeko oggi si è allenato con la squadra, sarà convocato. Villar è una possibilità, può ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pauloha parlato alla vigilia di Roma-Donetsk Paulo, allenatore della Roma, ha parlato alla viglia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro loDonetsk.– «Sarà una partita difficile, ne sono sicuro. Loro sono una buonissima, hanno vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Disputano sempre una buona stagione anche in Europa League, i loro giocatori amano queste competizioni. Io li conosco bene. Difende bene, molto corta: è pericolosa in, forse la piùin questo senso. Serve una gara di grande esigenza». VILLAR E DZEKO – «Dzeko oggi si è allenato con la, sarà convocato. Villar è una possibilità, può ...

