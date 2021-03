Basket: Trento, brutta sconfitta esterna con il Lokomotiv Kuban. Dolomiti Energia appesa a un filo in EuroCup (Di mercoledì 10 marzo 2021) sconfitta che complica tantissimo il cammino di Trento, quella subita dalla Dolomiti Energia nell’ultima giornata delle Top 16 di EuroCup. La squadra di coach Lele Molin perde con il punteggio di 100-86 e deve ora guardare a quanto accade a Belgrado, dove il Partizan riceve il Boulogne Metropolitans 92. L’Aquila Basket ha una sola speranza: che il Partizan vinca, ma con 3 o meno punti di scarto. In qualsiasi altro caso l’EuroCup termina qui. A livello statistico, la coppia ex milanese formata da Mindaugas Kuzminskas e Mantas Kalnietis produce rispettivamente 26 e 21 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 27 di JaCorey Williams e i 22 di Victor Sanders, anche per la scelta sconsiderata nel finale di Gary Browne di cui si parlerà più avanti. Eppure il primo quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)che complica tantissimo il cammino di, quella subita dallanell’ultima giornata delle Top 16 di. La squadra di coach Lele Molin perde con il punteggio di 100-86 e deve ora guardare a quanto accade a Belgrado, dove il Partizan riceve il Boulogne Metropolitans 92. L’Aquilaha una sola speranza: che il Partizan vinca, ma con 3 o meno punti di scarto. In qualsiasi altro caso l’termina qui. A livello statistico, la coppia ex milanese formata da Mindaugas Kuzminskas e Mantas Kalnietis produce rispettivamente 26 e 21 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 27 di JaCorey Williams e i 22 di Victor Sanders, anche per la scelta sconsiderata nel finale di Gary Browne di cui si parlerà più avanti. Eppure il primo quarto ...

