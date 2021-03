Attanasio e Iacovacci sono stati uccisi uccisi mentre fuggivano (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Ha cercato di salvare l'ambasciatore portandolo via dalla linea di fuoco che c'era tra i gruppi armati e i rangers. Ha tentato di allontanarlo mentre era in corso il conflitto. Ma non c'è stato nulla da fare. Così sono morti, uccisi dagli assalitori del convoglio Pam che hanno fatto fuoco nella loro direzione, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci che gli faceva da scorta. La ricostruzione di quanto avvenuto il 22 febbraio scorso, nella Repubblica Democratica del Congo, nei pressi di Kibumba, a nord di Goma, vicino al parco nazionale dei Virunga, è legata alle testimonianze acquisite dai carabinieri del Ros su delega del procuratore di Roma Michele Prestipino e dei pm titolari del procedimento, Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti. In realtà i due sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Ha cercato di salvare l'ambasciatore portandolo via dalla linea di fuoco che c'era tra i gruppi armati e i rangers. Ha tentato di allontanarloera in corso il conflitto. Ma non c'è stato nulla da fare. Così sono morti,dagli assalitori del convoglio Pam che hanno fatto fuoco nella loro direzione, l'ambasciatore italiano Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci che gli faceva da scorta. La ricostruzione di quanto avvenuto il 22 febbraio scorso, nella Repubblica Democratica del Congo, nei pressi di Kibumba, a nord di Goma, vicino al parco nazionale dei Virunga, è legata alle testimonianze acquisite dai carabinieri del Ros su delega del procuratore di Roma Michele Prestipino e dei pm titolari del procedimento, Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti. In realtà i due sono ...

Morte Attanasio e Iacovacci in Congo, il testimone: uccisi dai sequestratori Pm indaga su sistemi sicurezza Onu Rocco Leone, sopravvissuto all'agguato in Congo in cui il 22 febbraio scorso sono stati uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, ascoltato dal Ros in ambasciata a Kinshasa, ha riferito agli investigatori che il carabiniere è

