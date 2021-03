Amalfi, Anas entra in azione: parte la ricostruzione della strada (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il suono assordante del martello pneumatico è musica per le orecchie degli abitanti di Amalfi che oggi hanno assistito ufficialmente all’avvio dei lavori per ripristinare la strada statale 163, interrotta dalla frana dello scorso 2 febbraio. Terminato l’intervento di messa in sicurezza del costone roccioso da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, oggi l’Anas, l’ente che gestisce la strada, ha finalmente potuto avviare i lavori del suo terzo cantiere, quello relativo alla costruzione della arteria di importanza strategica per la circolazione sulla Divina. Nel VIDEO si vedono gli operai impegnati all’altezza degli archi borbonici che ora saranno sostituiti da un sistema ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il suono assordante del martello pneumatico è musica per le orecchie degli abitanti diche oggi hanno assistito ufficialmente all’avvio dei lavori per ripristinare lastatale 163, interrotta dalla frana dello scorso 2 febbraio. Terminato l’intervento di messa in sicurezza del costone roccioso dadell’amministrcomunale guidata dal sindaco Daniele Milano, oggi l’, l’ente che gestisce la, ha finalmente potuto avviare i lavori del suo terzo cantiere, quello relativo alla costruzionearteria di importanza strategica per la circolsulla Divina. Nelsi vedono gli operai impegnati all’altezza degli archi borbonici che ora saranno sostituiti da un sistema ...

Advertising

anteprima24 : ** Amalfi, #Anas entra in azione: parte la ricostruzione della strada (VIDEO) ** - MontesanoNicola : RT @StradeAnas: ???Prosegue l’attività #Anas su #SS163 per la #frana di #Amalfi. ??Rispetto dei tempi previsti e piena sinergia con il #Terr… - Italpress : RT @StradeAnas: ???Prosegue l’attività #Anas su #SS163 per la #frana di #Amalfi. ??Rispetto dei tempi previsti e piena sinergia con il #Terr… - StradeAnas : ???Prosegue l’attività #Anas su #SS163 per la #frana di #Amalfi. ??Rispetto dei tempi previsti e piena sinergia con… - AipcrStrade : RT @StradeAnas: ????Al via da questo pomeriggio il terzo cantiere #Anas su #SS163 #Amalfitana (km 29,750) in corrispondenza del versante fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi Anas Frana Amalfi: permessi rossi gratuiti per i residenti e tariffe agevolate per il parcheggio ... ad Amalfi , dal quale è venuta giù la frana dello scorso 2 febbraio. Un intervento in tempi ... a patto che migliorino le condizioni meteo decisamente negative nelle scorse ore, ad Anas di avviare a ...

Frana Amalfi: partiti i lavori dell'Anas per la ricostruzione della statale Sono iniziati ad Amalfi i lavori di ricostruzione del tratto della Statale crollato a causa della frana dello scorso 2 febbraio. Gli operai Anas stanno infatti procedendo a scoprire i solchi in cui passano i ...

Frana Amalfi: partiti i lavori dell'Anas per la ricostruzione della statale Amalfi Notizie Amalfi, Anas entra in azione: parte la ricostruzione della strada (VIDEO) Il suono assordante del martello pneumatico è musica per le orecchie degli abitanti di Amalfi che oggi hanno assistito ufficialmente all’avvio dei lavori per ripristinare la strada statale 163, interr ...

Frana Amalfi: costone roccioso è in sicurezza, si procede a ricostruzione statale «Abbiamo completato i lavori di messa in sicurezza del fronte di frana ad Amalfi: può così iniziare a pieno ritmo il cantiere di ANAS per la ricostruzione della SS163». Lo annuncia il sindaco Daniele ...

... ad, dal quale è venuta giù la frana dello scorso 2 febbraio. Un intervento in tempi ... a patto che migliorino le condizioni meteo decisamente negative nelle scorse ore, addi avviare a ...Sono iniziati adi lavori di ricostruzione del tratto della Statale crollato a causa della frana dello scorso 2 febbraio. Gli operaistanno infatti procedendo a scoprire i solchi in cui passano i ...Il suono assordante del martello pneumatico è musica per le orecchie degli abitanti di Amalfi che oggi hanno assistito ufficialmente all’avvio dei lavori per ripristinare la strada statale 163, interr ...«Abbiamo completato i lavori di messa in sicurezza del fronte di frana ad Amalfi: può così iniziare a pieno ritmo il cantiere di ANAS per la ricostruzione della SS163». Lo annuncia il sindaco Daniele ...