“Prendete carta e penna e segnate”. Detto Fatto, l’annuncio di Bianca Guaccero dopo la decisione della Rai (Di martedì 9 marzo 2021) Inutile nasconderlo, i risultati ottenuti in questo periodo di pandemia assumono un valore molto profondo. Per piccoli o grandi che essi siano. Ciascuno di noi sa bene che le sfide nel lavoro e gli ostacoli che si incontrano nella vita di tutti i giorni non sono mai semplici. Ma ora come ora sembra tutto più complicato. E, in qualche modo, lo è. Così un volto noto della tv ha esternato tutta la sua soddisfazione per un importante traguardo che ricorderà a lungo. Parliamo di Bianca Guaccero che ha appena terminato di girare le scene della fiction “Fino all’ultimo battito”. Amore, sentimenti e passione, ma anche tanta azione e riprese mozzafiato in questa serie in cui la conduttrice e attrice è al fianco di Marco Bocci: “È stato un lavoro straordinario in un momento storico molto difficile quindi grazie alla disciplina ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Inutile nasconderlo, i risultati ottenuti in questo periodo di pandemia assumono un valore molto profondo. Per piccoli o grandi che essi siano. Ciascuno di noi sa bene che le sfide nel lavoro e gli ostacoli che si incontrano nella vita di tutti i giorni non sono mai semplici. Ma ora come ora sembra tutto più complicato. E, in qualche modo, lo è. Così un volto nototv ha esternato tutta la sua soddisfazione per un importante traguardo che ricorderà a lungo. Parliamo diche ha appena terminato di girare le scenefiction “Fino all’ultimo battito”. Amore, sentimenti e passione, ma anche tanta azione e riprese mozzafiato in questa serie in cui la conduttrice e attrice è al fianco di Marco Bocci: “È stato un lavoro straordinario in un momento storico molto difficile quindi grazie alla disciplina ...

Advertising

lacucinadipenny : RT @mariannagiovag2: AMICI Vi allego un bel “power point “ per capire le differenze tra ratte,zorzine, viperelle, reiette,nutrie ecc etc..… - mariannagiovag2 : AMICI Vi allego un bel “power point “ per capire le differenze tra ratte,zorzine, viperelle, reiette,nutrie ecc et… - ari_hill93 : Prendete carta e penna che da loro c'è solo da imparare ?????? - anima_di_carta : RT @amaricord: Michele Bravi che ringrazia e si complimenta con Amadeus dopo essere stato escluso per due anni di seguito dallo stesso Amad… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? Prendete carta e penna e segnate: domani l'appuntamento con #dettofattorai è alle 15:50! ? La puntata di oggi è su #… -