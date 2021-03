"Nemico Pubblico", ritmi selvaggi e colpi di scena: da saltare sulla sedia (Di martedì 9 marzo 2021) Nemico Pubblico Nove, ore 21.15. Con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight. Regia di Tony Scott. Produzione: USA 1998. Durata: 2 ore e 10 LA TRAMA Will Smith è un avvocato rampante che si ritrova casualmente in possesso di un video che denuncia l'omicidio di un politico da parte dei soliti "servizi deviati" della CIA. La scoperta lo mette naturalmente nel mirino dei servizi (guidati dal solito odioso Jon Voight). Smith si trova braccato a ogni passo che fa. Non solo ma i deviatissimi lo massacrano su internet presentandolo davanti all'opinione pubblica come un pericoloso criminale. Come se non bastasse lo sventurato ha sul collo il fiato di un'organizzazione criminale. Morale: è irrimediabilmente spacciato. E invece no. Riuscirà a rivoltare le carte in un mirabolante finale. PERCHÈ VEDERLO Perché i ritmi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021)Nove, ore 21.15. Con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight. Regia di Tony Scott. Produzione: USA 1998. Durata: 2 ore e 10 LA TRAMA Will Smith è un avvocato rampante che si ritrova casualmente in possesso di un video che denuncia l'omicidio di un politico da parte dei soliti "servizi deviati" della CIA. La scoperta lo mette naturalmente nel mirino dei servizi (guidati dal solito odioso Jon Voight). Smith si trova braccato a ogni passo che fa. Non solo ma i deviatissimi lo massacrano su internet presentandolo davanti all'opinione pubblica come un pericoloso criminale. Come se non bastasse lo sventurato ha sul collo il fiato di un'organizzazione criminale. Morale: è irrimediabilmente spacciato. E invece no. Riuscirà a rivoltare le carte in un mirabolante finale. PERCHÈ VEDERLO Perché isono ...

