Lutto e tristezza nel calcio, il calciatore trovato morto in un torrente. Pochi giorni fa aveva compiuto 25 anni (Di martedì 9 marzo 2021) Tragedia nel mondo del calcio. Il corpo del calciatore è stato trovato dopo due giorni di intense ricerche. Era scomparso nel letto di un torrente che stava cercando di attraversare. A quanto si apprende, il calciatore 25enne, era insieme al fratello che immediatamente ha lanciato i soccorsi. Alla base della tragedia forse un malore, maggiore chiarezza sarà data solo dall’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto. La notizia della morte del 25enne, che solo venerdì aveva festeggiata il compleanno, si è diffusa immediatamente ovunque sollevando una ventata di emozione e dolore. Il ragazzo, con un passato anche in Europa fra Villarreal e Racing Santander, era stato dichiarato disperso lo scorso 6 marzo fra le acque del torrente Arroyo nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Tragedia nel mondo del. Il corpo delè statodopo duedi intense ricerche. Era scomparso nel letto di unche stava cercando di attraversare. A quanto si apprende, il25enne, era insieme al fratello che immediatamente ha lanciato i soccorsi. Alla base della tragedia forse un malore, maggiore chiarezza sarà data solo dall’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto. La notizia della morte del 25enne, che solo venerdìfesteggiata il compleanno, si è diffusa immediatamente ovunque sollevando una ventata di emozione e dolore. Il ragazzo, con un passato anche in Europa fra Villarreal e Racing Santander, era stato dichiarato disperso lo scorso 6 marzo fra le acque delArroyo nei ...

Advertising

Taniaconlai : RT @Corvonero75: Avete presente quelli che non festeggiano il Natale perché hanno avuto un lutto? Ecco, vogliono innestare quel sentimento… - albealias : RT @Corvonero75: Avete presente quelli che non festeggiano il Natale perché hanno avuto un lutto? Ecco, vogliono innestare quel sentimento… - AretusaMoro : RT @Corvonero75: Avete presente quelli che non festeggiano il Natale perché hanno avuto un lutto? Ecco, vogliono innestare quel sentimento… - midnightsilvia : RT @Corvonero75: Avete presente quelli che non festeggiano il Natale perché hanno avuto un lutto? Ecco, vogliono innestare quel sentimento… - lucabattanta : RT @Corvonero75: Avete presente quelli che non festeggiano il Natale perché hanno avuto un lutto? Ecco, vogliono innestare quel sentimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto tristezza Luca Zingaretti, qualcosa è cambiato e non lo nasconde: 'Mi sembrava giusto così' ... ma nello stesso tempo tornare su un set in quei luoghi senza questi cari amici mi fa una tristezza infinita. Ho deciso di rimandare questa scelta a un lutto che si deve ancora elaborare, a una ...

Christian, figlio morto Dalila di Lazzaro/ 'Aveva solo 22 anni e io sono impazzita' ...e complicato visto che la morte di Christian le ha lasciato davanti agli occhi un velo di tristezza ...lasciata a letto e immobile per un po' e questo non le ha permesso di mettere da parte il lutto per ...

Fiorello e la tristezza dietro ai sorrisi: dai tumori al doloroso lutto | Le prove di vita kronic Basket serie C Silver Dopo aver saltato le prime due gare di campionato per la nota vicenda legata al Covid e alla quarantena di ben 8 giocatori, la Vismederi Costone si appresta a vivere la vigilia del proprio debutto in ...

Fossacesia e Ortona piangono il medico Tito Paolucci Lutto nella sanità. Si è spento Tito Paolucci, medico chirurgo dell’ospedale "Bernabeo" di Ortona (Ch), ora in pensione. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo mese di maggio. I funerali si sono tenuti ...

... ma nello stesso tempo tornare su un set in quei luoghi senza questi cari amici mi fa unainfinita. Ho deciso di rimandare questa scelta a unche si deve ancora elaborare, a una ......e complicato visto che la morte di Christian le ha lasciato davanti agli occhi un velo di...lasciata a letto e immobile per un po' e questo non le ha permesso di mettere da parte ilper ...Dopo aver saltato le prime due gare di campionato per la nota vicenda legata al Covid e alla quarantena di ben 8 giocatori, la Vismederi Costone si appresta a vivere la vigilia del proprio debutto in ...Lutto nella sanità. Si è spento Tito Paolucci, medico chirurgo dell’ospedale "Bernabeo" di Ortona (Ch), ora in pensione. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo mese di maggio. I funerali si sono tenuti ...