Lotito deluso e arrabbiato con la sua Lazio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente dellaClaudio. Negli ultimi tempi i risultati non sono arrivati. O almeno sono arrivati ma non nel modo in cui il patron biancoceleste sperava. Nelle ultime cinque partite i capitolini hanno raccolto tre sconfitte e soltanto due vittorie.si aspetta e pretende di più da tutti. Inzaghi e il rinnovo: la firma slitta ancora, che succede a Formello? Caludioè su tutte le furie. Il numero uno dellanon transige: vuole i frutti del lavoro e li vuole subito. Le ultime partite non sono andate bene: risultati di molto sotto le aspettative, in campo poca concentrazione e precisione e poi quel settimo posto che ...