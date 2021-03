L' ex pilota rivela il punto debole di Sebastian Vettel | ' Ha problemi psicologici quando incontra compagni forti'

Advertising

MysteriumArcanu : L'ex pilota della CIA J.Lear parla di basi extraterrestre lunari, di città aliene e umane su Marte di missioni inte… -

Ultime Notizie dalla rete : pilota rivela

Today.it

Christian Klien pensa che l'ex Ferrarista potrà fare bene al volante della Aston Martin. Sarà decisivo, però, il duello con il giovane rivale Lance ......preventiva era stato attivato da Facebook l'anno scorso in Italia tramite un programma... a causa di una sofferenza psichica che in alcuni casi siingestibile, anche a scelte estreme. ...Sebastian Vettel ha chiarito il motivo per cui ha deciso di vendere otto sue supercar fra cui alcuni modelli di Ferrari.Ecco cos'è successo negli ultimi due episodi, il nono e il decimo, della prima stagione di 'Raised by Wolves' (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Il ...